Гогниев об удалении: «Второй желтой не было. Матом я не ругался, просто спросил, хотел пообщаться»

Теги Химки Ян Бобровский Спартак Гогниев премьер-лига Россия судьи Илья Садыгов Футбол

Спартак Гогниев считает, что его не стоило удалят в матче с «Динамо» (1:6).

Уже после свистка на перерыв судья Ян Бобровский показал вторую желтую карточку Гогниеву и удалил его с тренерской скамейки.

– Второй желтой карточки не было. Матом я не ругался, просто спросил – есть определенные спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно.

Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. Он потихоньку думал-думал-думал, и вторую желтую карточку дал. У нас есть видео, есть КДК, разберутся.

– Вы очень бурно радовались голу Садыгова. Для вас принципиален этот момент?

– Для меня каждый гол принципиален, – сказал тренер «Химок». 

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора  

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