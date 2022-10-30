Гогниев об удалении: «Второй желтой не было. Матом я не ругался, просто спросил, хотел пообщаться»

считает, что его не стоило удалят в матче с «Динамо» (1:6).

Уже после свистка на перерыв судья показал вторую желтую карточку Гогниеву и удалил его с тренерской скамейки.

– Второй желтой карточки не было. Матом я не ругался, просто спросил – есть определенные спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно.

Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. Он потихоньку думал-думал-думал, и вторую желтую карточку дал. У нас есть видео, есть КДК, разберутся.

– Вы очень бурно радовались голу Садыгова. Для вас принципиален этот момент?

– Для меня каждый гол принципиален, – сказал тренер «Химок».

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора