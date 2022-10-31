Сергей Семак: «Зенит» – главный раздражитель для остальных клубов. Нужно держать удар. Сложно, но пока справляюсь»
Сергей Семак считает «Зенит» главным раздражителем в Мир РПЛ.
– Как можете оценить первую часть РПЛ для «Зенита»?
– Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально.
Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь.
– Что думаете о возможном матче сборной России против сборной легионеров РПЛ?
– Наверное, болельщику это будет интересно. Почему нет? – сказал тренер петербуржцев.
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