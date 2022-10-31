Сергей Семак: «Зенит» – главный раздражитель для остальных клубов. Нужно держать удар. Сложно, но пока справляюсь»

считает «Зенит» главным раздражителем в Мир .

– Как можете оценить первую часть РПЛ для «Зенита»?

– Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально.

Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь.

– Что думаете о возможном матче сборной России против сборной легионеров РПЛ?

– Наверное, болельщику это будет интересно. Почему нет? – сказал тренер петербуржцев.

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