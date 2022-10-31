Кузяев о голе с пенальти: «Сердце остановилось на секунду, когда Сафонов слегка задел мяч. Подумал – он отбил»
Далер Кузяев высказался о победном голе с пенальти в матче против «Краснодара».
«Зенит» на выезде обыграл «быков» (1:0) в матче 15‑го тура Мир РПЛ.
«Победа далась нелегко, особенно в первом тайме играли пассивно, недостаточно прессинговали, пешком ходили по полю, «Краснодар» даже доминировал.
Во втором прибавили, переломили ход матча, абсолютно заслуженно забили гол. Ключевым моментом стал разговор в перерыве, где тренер сказал, что мы недостаточно активно играем, необходимо прибавлять. Обсудили и поняли, что не дело так играть.
Тренерская установка всегда обозначает, кто бьет пенальти. Сегодня был я. Матвей [Сафонов] слегка задел мяч, на секунду сердце остановилось. Подумал, что он отбил, но потом мяч залетел в ворота. Очень этому обрадовался.
С «Краснодаром» у нас всегда интересные и зрелищные матчи, зрителям очень нравится смотреть такую игру.
Установки о рекордном количестве очков и мячей нет. Мы понимаем, что еще целый круг впереди, будут сложные выезды. Первоначальная цель – стать чемпионом, шаг за шагом двигаемся к ней.
Пользуясь случаем, хочу передать спасибо Николаичу [Владиславу Радимову] за то, что вручил мне приз лучшему игроку матча. Это впервые в моей карьере. Эта награда будет памятной для меня!» – сказал хавбек «Зенита».
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