Агбонлахор о 60 млн фунтов за Кукурелью: «Плохая трата денег «Челси». Было максимум матча два, где он выглядел нормально»
Габриэль Агбонлахор считает провальным для «Челси» трансфер Марка Кукурельи.
Лондонцы летом купили испанского защитника у «Брайтона».
«Когда я смотрю на Кукурелью в «Челси»... Может, было максимум матча два, где он выглядел нормально.
В матче с «МЮ» его сняли с игры уже на 36-й минуте, им пожертвовали, чтобы изменить схему игры. С «Брайтоном» им пожертвовали на 64-й минуте.
«Челси» заплатил за него 60 миллионов фунтов, и на лавке у них сидит Бен Чилуэлл. Почему он не в старте, почему Обамеянг не в старте? Эти футболисты могут играть дважды в неделю.
У них слишком большая ротация. А Кукурелья, по-моему, выглядит как плохая трата денег «Челси», – сказал бывший нападающий «Астон Виллы» в интервью talkSPORT.
Подробная статистика 24-летнего испанца доступна здесь.
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