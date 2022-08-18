Кукурелья о 62 млн фунтов, заплаченных за него «Челси»: «Это очень большие деньги и большая ответственность, но я рад»

высказался о 62 млн фунтов, заплаченных за него «Челси».

24-летний левый защитник из Испании этим летом был куплен лондонцами у .

«Я очень рад. Это очень большие деньги и очень большая ответственность для меня, но я очень рад. Тодд [Боэли] и Томас [Тухель] были крайне заинтересованы в моем переходе.

Мне подходят все позиции на левом фланге, но, думаю, моя лучшая позиция – левый защитник в схеме с четырьмя защитниками. », – сказал Марк.

«Челси» сделал Кукурелью самым дорогим левым защитником в мире. На что Тухель может рассчитывать?