Марк Кукурелья: «Уйти из «Барсы» – одно из лучших решений в моей жизни. Иначе сидел бы на скамейке»

Новичок «Челси» высказался о решении покинуть «Барселону» в 2020 году.

24-летний защитник этим летом был приобретен «синими» у «Брайтона» за 62 млн фунтов.

«Конечно, было тяжело уходить, потому что я всегда жил в Барселоне, там всегда была моя семья. Тяжело переезжать в другой город, другой клуб, где иной стиль.

Я понимал, что мне нужно спуститься на ступеньку ниже, чтобы получать много игровой практики и хорошо выступать. Я провел в не самых больших клубах 4-5 лет, но всегда думал, что однажды подпишу контракт с топ-командой.

Думаю, уйти из «Барселоны» в клуб поменьше – одно из лучших решений в моей жизни. У меня появились возможности. В ином случае я, вероятно, продолжил бы сидеть на скамейке и никогда бы не перешел в «Челси», – отметил защитник.

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