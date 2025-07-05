  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» об обвинениях Парти в изнасилованиях и сексуальном насилии: «Контракт игрока истек 30 июня. Клуб не может комментировать дело в связи с судебными разбирательствами»
1

«Арсенал» об обвинениях Парти в изнасилованиях и сексуальном насилии: «Контракт игрока истек 30 июня. Клуб не может комментировать дело в связи с судебными разбирательствами»

В «Арсенале» отреагировали на обвинения Томаса Парти в изнасилованиях.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитнику «Арсенала» и «Атлетико» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия.

«Контракт игрока истек 30 июня. В связи с продолжающимися судебными разбирательствами клуб не может комментировать это дело», – приводит заявление «канониров» BBC.

«Парти отрицает все обвинения. Он сотрудничал с полицией, прокурорской службой и стремится очистить свое имя». Адвокат экс-хавбека «Арсенала» об изнасилованиях и сексуальном насилии

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?26457 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Сами Мокбела
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoТомас Парти
происшествия
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Парти отрицает все обвинения. Он сотрудничал с полицией, прокурорской службой и стремится очистить свое имя». Адвокат экс-хавбека «Арсенала» об изнасилованиях и сексуальном насилии
10сегодня, 16:05
Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования двух женщин и сексуальному насилию в отношении третьей. Экс-хавбек «Арсенала» предстанет перед судом 5 августа
77сегодня, 14:09
Парти покинет «Арсенал». Переговоры о продлении контракта зашли в тупик
1819 июня, 21:45
Главные новости
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «Челси» против «Палмейраса», в субботу «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Реал» – с «Боруссией», «Аль-Хилаль» вылетел от «Флуминенсе»
294сегодня, 21:12
Болельщики «Реала» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
49 минут назадТесты и игры
«Зенит» выложил фото, где помощник Александра II из видео «Динамо» читает книгу «На дне»: «Литература &gt; математика»
27сегодня, 21:18Фото
«Флуминенсе» обыграл «Аль-Хилаль» (2:1) и вышел в полуфинал КЧМ. Дальше – «Челси» или «Палмейрас»
40сегодня, 20:48
Невеш и Канселу заплакали во время минуты молчания в память о Жоте и его брате перед матчем «Аль-Хилаля» с «Флуминенсе»
11сегодня, 20:11Фото
«Ювентус» объявил о трансфере Дэвида и расходах на сумму 12,5 млн евро
22сегодня, 19:51
«Барселона» предлагала Уильямсу «значительно» меньшую зарплату, чем «Атлетик». В Бильбао Нико будет получать свыше 10 млн евро в год – больше всех в истории клуба
75сегодня, 19:22
«Динамо» пошутило над юбилеем «Зенита» и «Спартаком» в видео про Сергеева. Александру II Ивана представили как крепостного: «В селе московского уезда гонорар больше предлагают»
104сегодня, 19:12Видео
Нарисуйте фанатский плакат на футболке ЦСКА – теперь такое возможно
сегодня, 19:00Спецпроект
Степашин о том, что «Зенит» хотел перехода Сергеева в «Спартак»: «Странная история со звонками. Это не по-ленинградски. Надо не бояться «Динамо», а играть в футбол»
65сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
111 минут назад
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Колорадо Рэпидс», «Интер Майами» Месси и «Атланта» Миранчука проведут матчи в воскресенье
320 минут назад
Жюль Кунде: «У кого-то сезон начался в середине июля 2024-го, а они все еще играют. Так приятно быть в отпуске»
225 минут назад
«Хетафе» подписал Хименеса из «Лас-Пальмаса». Контракт 30-летнего воспитанника «Реала» – до 2028-го
27 минут назад
Стрепетов против иностранных тренеров в РПЛ: «Игнашевич бы не испортил в ЦСКА то, что делал Николич. Талалаев – тренер-спаситель, его могли позвать в «Динамо» или «Локо»
341 минуту назад
Морьентес об Алонсо в «Реале»: «Он все сильнее и сильнее. У него много возможностей, чтобы перейти от высокой оценки к выдающейся»
43 минуты назад
«МЮ» и «Арсенал» интересуются Тюрамом. Отступные форварда «Интера» – 85 млн евро, миланцы рассматривают Кина ему на замену (Il Giorno)
154 минуты назад
«Фенербахче» пригрозил Сен-Максимену судом за слова про допинг: «Игрок исказил факты о лечении, попытался ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб репутации клуба»
сегодня, 21:05
Андрей Аршавин: «Приход Карпина в «Динамо» ничего не меняет. Если «Зенит» решит вопросы с составом, не должен будет ни на кого оглядываться»
9сегодня, 20:58
«Ливай – левая покупка за большие деньги, в Греции нет игроков за 20 млн. Когда он появился, Угальде психологически просел. В итоге ни тот не забивает, ни другой». Первак о «Спартаке»
10сегодня, 20:51