«Арсенал» об обвинениях Парти в изнасилованиях и сексуальном насилии: «Контракт игрока истек 30 июня. Клуб не может комментировать дело в связи с судебными разбирательствами»

В «Арсенале» отреагировали на обвинения Томаса Парти в изнасилованиях.

Ранее сообщалось , что экс-полузащитнику «Арсенала» и «Атлетико» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия.

«Контракт игрока истек 30 июня. В связи с продолжающимися судебными разбирательствами клуб не может комментировать это дело», – приводит заявление «канониров» BBC.

«Парти отрицает все обвинения. Он сотрудничал с полицией, прокурорской службой и стремится очистить свое имя». Адвокат экс-хавбека «Арсенала» об изнасилованиях и сексуальном насилии