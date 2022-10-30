Абаскаль о половине сезона РПЛ: «Не стоит делать особых выводов. «Спартак» растет, прогрессирует, но работа не дает гарантий»

прокомментировал итоги половины сезона Мир для .

Красно-белые набрали 32 очка в 15 матчах и занимают второе место в турнирной таблице.

– Какие итоги первой половины чемпионата?

– Ключевое – половина. Выводов особых делать не стоит. Команда растет, прогрессирует.

Каждую неделю выходит на новый вызов с правильными амбициями и самокритикой. Стараемся работать, чтобы сегодня команда была лучше, чем вчера. Но работа не дает гарантий.

У нас впереди матч с «Сочи», должны настраивать на него. А итоги будем подводить в мае или июне, – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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