«Хетафе» подписал Хименеса из «Лас-Пальмаса». Контракт 30-летнего воспитанника «Реала» – до 2028-го
Хави Муньос Хименес перешел в «Хетафе».
30-летний полузащитник подписал контракт до 30 июня 2028 года.
Последние два сезона воспитанник «Реала» выступал за «Лас-Пальмас».
Испанец стал шестым подписанием «Хетафе» этим летом. При этом клуб расстался с семью игроками, среди которых: Аллан Ньом, Бертуг Йилдирим, Альваро Родригес, Карлес Перес, Рамон Терратс, Йеллу Сантьяго и Хуан Бернат.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Хетафе»
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