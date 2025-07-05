«Хетафе» подписал Хименеса из «Лас-Пальмаса». Контракт 30-летнего воспитанника «Реала» – до 2028-го

Хави Муньос Хименес перешел в «Хетафе».

30-летний полузащитник подписал контракт до 30 июня 2028 года.

Последние два сезона воспитанник «Реала » выступал за «Лас-Пальмас ».

Испанец стал шестым подписанием «Хетафе » этим летом. При этом клуб расстался с семью игроками, среди которых: Аллан Ньом, Бертуг Йилдирим, Альваро Родригес , Карлес Перес , Рамон Терратс, Йеллу Сантьяго и Хуан Бернат.