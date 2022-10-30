У «Спартака» 32 очка после первого круга – лучший результат с чемпионского сезона. Больше 37 голов за круг команда забивала только в 1993-м и 1994-м

показал лучший результат с чемпионского сезона по очкам после первого круга.

Команда тренера набрала 32 очка после первого круга Мир РПЛ. Это лучший результат красно-белых со времен чемпионского сезона-2016/17, когда было 37 очков после 15 туров.

«Спартак» забил 37 голов в первом круге. Это один из лучших первых кругов в истории команды с точки зрения результативности. Только в 1993 году (40) и в 1994 году (39) спартаковцы забивали больше 37 мячей после первых 15 туров.

забил свой 12-й гол в этом сезоне Мир и 80-й в карьере в чемпионате России. До Вагнера Лава и Сердара Азмуна, которые являются лучшими бомбардирами-легионерами в российской истории, осталось пять голов.

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