У «Спартака» 32 очка после первого круга – лучший результат с чемпионского сезона. Больше 37 голов за круг команда забивала только в 1993-м и 1994-м
«Спартак» показал лучший результат с чемпионского сезона по очкам после первого круга.
Команда тренера Гильермо Абаскаля набрала 32 очка после первого круга Мир РПЛ. Это лучший результат красно-белых со времен чемпионского сезона-2016/17, когда было 37 очков после 15 туров.
«Спартак» забил 37 голов в первом круге. Это один из лучших первых кругов в истории команды с точки зрения результативности. Только в 1993 году (40) и в 1994 году (39) спартаковцы забивали больше 37 мячей после первых 15 туров.
Квинси Промес забил свой 12-й гол в этом сезоне Мир РПЛ и 80-й в карьере в чемпионате России. До Вагнера Лава и Сердара Азмуна, которые являются лучшими бомбардирами-легионерами в российской истории, осталось пять голов.
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