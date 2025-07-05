Жюль Кунде: «У кого-то сезон начался в середине июля 2024-го, а они все еще играют. Так приятно быть в отпуске»
Жюль Кунде рад находиться в отпуске на фоне клубного ЧМ.
«У некоторых команд сезон начался в середине июля 2024 года... Сейчас 4 июля 2025 года, а они все еще играют.
Так приятно быть в отпуске», – написал защитник «Барселоны» в X.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?26457 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Жюля Кунде в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости