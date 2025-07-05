Жюль Кунде: «У кого-то сезон начался в середине июля 2024-го, а они все еще играют. Так приятно быть в отпуске»

Жюль Кунде рад находиться в отпуске на фоне клубного ЧМ.

«У некоторых команд сезон начался в середине июля 2024 года... Сейчас 4 июля 2025 года, а они все еще играют.

Так приятно быть в отпуске», – написал защитник «Барселоны» в X.