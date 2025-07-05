«Фенербахче» пригрозил Сен-Максимену судом за слова про допинг: «Игрок исказил факты о лечении, попытался ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб репутации клуба»

«Фенербахче» пригрозил Аллану Сен-Максимену разбирательством за слова про допинг.

Вингер «Аль-Ахли », ранее арендованный турецким клубом, сказал в подкасте: «Вокруг клуба слишком много всего, проблемных вещей... Если привести пример, то дело дошло до того, что мне даже пытались дать допинг».

«Мы с удивлением следили за недавними заявлениями, сделанными в соцсетях Алланом Сен-Максименом , который играл за наш клуб в сезоне-2024/25.

Искажая факты о медицинском лечении, которое он получил после проблем со здоровьем, игрок попытался ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб репутации нашего клуба.

Как спортивный клуб «Фенербахче », мы настоящим информируем общественность, что мы воспользуемся всеми нашими юридическими правами против этих вводящих в заблуждение заявлений и любых попыток подорвать нашу институциональную репутацию», – говорится в официальном заявлении клуба.