«МЮ» и «Арсенал» интересуются Тюрамом. Отступные форварда «Интера» – 85 млн евро, миланцы рассматривают Кина ему на замену (Il Giorno)

Маркус Тюрам привлек внимание клубов АПЛ.

По сообщению Il Giorno, игрок «Интера » интересует «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед », которые ищут центрального нападающего. Отмечается, что интерес к французу может возродить и «ПСЖ», который намеревался подписать его в 2023 году.

В контракте Маркуса с миланцами есть пункт об отступных в 85 миллионов евро.

Также сообщается, что «Интер» рассматривает вариант с Мойзе Кином на случай ухода Тюрама. Отступные нападающего «Фиорентины» в размере 52 млн евро действуют до 15 июля.

Предполагается, что после истечения срока действия отступных будет сложнее убедить «Фиорентину» продать нападающего, забившего 25 голов в прошлом сезоне. Вместе с тем «МЮ» и «Арсенал » уже также вступили в контакт с Кином.

В минувшем сезоне Тюрам провел 32 матча в Серии А, забив 14 голов и сделав 4 ассиста. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке .