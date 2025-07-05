Морьентес об Алонсо в «Реале»: «Он все сильнее и сильнее. У него много возможностей, чтобы перейти от высокой оценки к выдающейся»
Фернандо Морьентес оценил работу Хаби Алонсо в «Реале».
«Он становился все сильнее и сильнее. Я думаю, что у него много возможностей для совершенствования, поэтому оценка от 6 до 7 была бы хорошей.
У него много возможностей для совершенствования, чтобы перейти от высокой оценки к выдающейся, но мне все нравится. Особенно некоторые маленькие вещи, которые Хаби Алонсо попытался реализовать», – заявил экс-нападающий «Мадрида».
5 июля «сливочные» сыграют с «Боруссией» Дортмунд в четвертьфинале клубного чемпионата мира. Игра пройдет в 23:00 по московскому времени.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Сope
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