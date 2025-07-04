Андрей Аршавин: «Приход Карпина в «Динамо» ничего не меняет. Если «Зенит» решит вопросы с составом, не должен будет ни на кого оглядываться»
Андрей Аршавин высказался о «Динамо» и Валерии Карпине.
– Валерий Карпин, где бы он ни находился, в любом случае приковывает к себе внимание. Но амбиции «Динамо» возросли. Его приход, союз «Динамо» и Карпина, конечно же, говорит нам о том, что «Динамо» хочет занять первое место в следующем году.
– Как ты на это «Динамо» смотришь по первым матчам? Чувствуешь, что это суперсерьезный конкурент для «Зенита»?
– «Динамо» в любом случае последние два года все равно боролось за чемпионство. Для меня ничего в принципе не меняет даже приход Валерия Георгиевича.
Если «Зенит» решит свои кадровые проблемы, вопросы с составом, то он все равно не должен оглядываться ни на какие команды чемпионата, – сказал экс-игрок «Зенита».
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