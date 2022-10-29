Златан Ибрагимович: «Буду играть, пока буду давать результат. Завершив карьеру, не хочется жить с мыслями о том, что нужно было продолжать»

заявил, что еще не собирается завершать карьеру.

«Я с большой страстью отношусь к моей игре.

Теперь, учитывая мой возраст и то, какие у меня одноклубники, я попал в новую ситуацию, но я наслаждаюсь каждым днем, потому что думаю о том, как буду скучать, когда закончу с футболом. Завершив карьеру, не хочется жить с сожалениями и мыслями о том, что нужно было продолжать.

Я стараюсь быть на одном уровне с этими молодыми парнями, упорно работая и соответствуя их ритму. Хочется быть здоровым. Если я буду на их уровне, то продолжу играть до тех пор, пока смогу. Я буду играть, пока буду показывать результат.

Хочу, чтобы люди, которые находятся рядом, были честны со мной, как только я стану играть хуже. Хочу, чтобы они сказали мне об этом. Тогда я буду смотреть на вещи реалистично», – сказал нападающий «Милана».

В этом сезоне 41-летний форвард еще не играл за из-за травмы колена. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.