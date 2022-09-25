Рафаэл Леау: «В «Милане» я изменился, Ибрагимович и Пиоли оказали решающее влияние. Златан – пример для подражания»

Форвард рассказал о том, как на него повлиял .

«Первые два сезона в «Милане» выдались тяжелыми, во Франции жизнь была совершенно другой. Когда переходишь в такой клуб, ты знаешь, что должен обладать менталитетом победителя, что многие легенды носили эту футболку и завоевали множество трофеев.

Я изменился, теперь считаю себя другим человеком и другим игроком. Решающее влияние на меня оказали моя семья, и Златан Ибрагимович.

Ибра – это пример для подражания, он объяснил мне, насколько важно задавать вопросы, всегда оставаться сосредоточенным, в том числе за пределами поля. Мы общаемся при любой возможности – не как коллеги, а как мужчины», – сказал Леау.