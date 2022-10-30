Мостовой готов возглавить сборную легионеров РПЛ: «Согласился бы без вопросов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой готов руководить сборной иностранных футболистов Мир РПЛ.

«Конечно, я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией. Согласился бы даже без вопросов.

Что в этом плохого? Я бы возглавил. Единственное – когда, зачем и где», – сказал экс-полузащитник «Сельты».

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