Статистика Мостового-тренера: первая ничья в карьере – с 2Drots
Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.
В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.
Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.
В шестой игре Fight Nights впервые в сезоне сыграли вничью, отобрав очки у чемпиона МФЛ 2Drots (0:0).
Статистика Мостового тренера:
Матчей: 6 Побед: 2 Ничьих: 1 Поражений: 3 Разница мячей: 6:8
Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0
Fight Nights – «Эгриси»– 1:0
Fight Nights – SD Family – 1:2
Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2
Fight Nights – Watch TV – 3:4
Fight Nights – Watch TV – 0:0
Следим дальше за развитием карьеры Мостового.
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