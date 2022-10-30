Статистика Мостового-тренера: первая ничья в карьере – с 2Drots

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.

В шестой игре Fight Nights впервые в сезоне сыграли вничью, отобрав очки у чемпиона МФЛ 2Drots (0:0).

Статистика Мостового тренера:

Матчей: 6 Побед: 2 Ничьих: 1 Поражений: 3 Разница мячей: 6:8

– МФК – 1:0

Fight Nights – – 1:0

Fight Nights – – 1:2

Fight Nights – – 0:2

Fight Nights – Watch TV – 3:4

Fight Nights – Watch TV – 0:0

Следим дальше за развитием карьеры Мостового.