Александр Мостовой: «Приглашение Абаскаля остается непонятным. «Спартаку» с таким составом ниже 9-го места не опуститься, кто бы ни пришел»

Экс-хавбек высказался о главном тренере .

«До прихода в «Спартак» Абаскаля в нашей стране вообще никто не знал. И не только в России, а даже, думаю, в Испании. Когда я узнал, что он из Испании, то начал расспрашивать о нем, но мне сказали, что не знают, кто это. Для меня приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака».

После того как «Спартак» в том сезоне стал десятым, то какой бы человек ни пришел, он с таким составом ниже девятого бы не опустился. Я от своих слов не отказываюсь.

Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» с таким составом в нашем чемпионате просто обязан не опускаться ниже третьего места», – подчеркнул Мостовой.