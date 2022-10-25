Александр Мостовой: «В Европе мы давно антирекорды бьем. Вообще не знаю, когда там играть будем»

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Александр Мостовой считает неподходящим сравнение «Зенита» с «Манчестер Сити».

«Давайте не будем сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити». Где «Зенит», а где «Сити»?

В последнее время мы часто начинаем сравнивать, а выводов никаких нет. В нашем чемпионате «Зенит» – это «Зенит», чего его сравнивать?

В Европе мы давным-давно антирекорды бьем… Сейчас вообще не знаю, когда там играть будем», – сказал экс-хавбек «Спартака».

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