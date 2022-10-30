У «Спартака» 8 побед с общим счетом 22:4 и ничья с ЦСКА в 9 последних матчах

добился третьей победы подряд – над (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля в последний раз проигрывала 11 сентября – «Ростову» (2:4). С тех пор у нее 8 побед с общим счетом 22:4 и одна ничья – с ЦСКА (2:2).

Далее красно-белые выступят в гостях у «Сочи» – это случится 5 ноября.

Промес забивает после кроссов (шок), Малком – только левой ногой, Сычевой – топово реализует. Все о мощной гонке бомбардиров РПЛ