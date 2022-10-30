У «Пари НН» 2 удаления во 2-м матче подряд. Против «Крыльев» Гоцук забил в свои, а на 96-й ему дали красную и поставили пенальти
В матче «Крылья Советов» – Пари НН» получилась событийная концовка.
Все началось с того, что на 79-й минуте, когда «Пари НН» вел 1:0, Даниил Пенчиков получил вторую желтую карточку и был удален. Затем 92-й минуте «Крылья» сравняли счет – в свои ворота забил Кирилл Гоцук.
На 94-й минуте Гоцук сыграл рукой в штрафной, после ВАР главный арбитр Виталий Мешков назначил пенальти, который реализовал Гленн Бейл. В результате «Крылья» вырвали победу.
Стоит отметить, что уже во втором матче подряд у «Пари НН» два удаления. 22 октября два удаления было в матче с «Краснодаром» (0:2).
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