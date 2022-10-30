Федотов – игрокам ЦСКА: «Нужно вернуть уверенность, немножко на трясущихся ногах играем»

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Владимир Федотов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Локомотивом» (1:0).

«Парни, я поздравляю вас с победой. Выгрызли. Надо вернуть ту уверенность, немножко на каких-то трясущихся ногах играем в футбол. Это надо отбросить, но так бывает.

В следующих матчах нужно показывать совершенно другой уровень уверенности. Понимаю: ничья, ничья, ничья. Называть это неудачей я бы не стал, конечно. Ничья тянет победу. Сегодняшняя победа была притянута теми играми, в которых вы тоже отдавались без остатка.

Закончился первый круг. Как-никак, это какая-то веха. Я вас благодарю за самоотдачу. За проявленное мастерство. За командный дух, характер, в матче с «Локомотивом» все было. Поэтому эта победа к вам пришла», – сказал Федотов в раздевалке после игры.

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