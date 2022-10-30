Магкеев считает, что судья ошибочно не удалил хавбека ЦСКА Зайнутдинова: «Повлияло ли это на ход игры? Думаю, да»

считает, что арбитр ошибся, не удалив хавбека ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.

Речь об эпизоде в матче 15-го тура Мир – ЦСКА (0:1). На 39-й минуте Зайнутдинов в борьбе за мяч отмахнулся и попал Магкееву по лицу. Главный арбитр Артем Любимов не стал показывать желтую карточку, которая стала бы для Бахтиера второй и привела к удалению.

– Что скажете об эпизоде с вашим участием, когда игрок ЦСКА мог получить красную карточку?

– Не хотелось бы обсуждать судейство, это не моя тема, но, на мой взгляд, это удаление.

– Повлияло ли это решение на дальнейший ход игры?

– Думаю, да, – сказал защитник «Локомотива».