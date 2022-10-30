Гинер о санкциях Украины против него: «Некритичны. Вопрос бизнеса там окончательно закрыт»

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает некритичными введенные Украиной санкции против него.

«Санкции украинской власти для меня некритичны. На Украине у меня оставался только один актив – «ПИН-банк». Он не развивался последние годы. Руководство банка искало на него покупателя, но это бесперспективная история», – сказал Гинер.

Гинер также заявил, что из энергетического бизнеса Украины вышел в 2014 году: «Энергетика там находится под жестким контролем государства. После смены власти на Украине в 2014 году отношение к России стало крайне враждебным. Было очевидно, что нужно выходить из значимых активов. Что я и сделал, продав свой энергетический бизнес группе европейских инвесторов».

Гинер добавил, что теперь для него вопрос бизнеса на Украине «полностью и окончательно закрыт».