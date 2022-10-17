Соболев вышел на 10-е место в списке бомбардиров «Спартака» в ЧР с 32 голами. Лидирует Титов (86), Промес – второй (79)

вошел в десятку лучших бомбардиров в истории в чемпионате России.

Гол в ворота ЦСКА (2:2) стал для форварда 32-м за красно-белых в 71 матче в чемпионате России. Столько же голов, но за большее число матчей забили Робсон (102 матча) и Николай Писарев (115 игр).

Лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионатах России является – 86 голов. На втором месте идет (79), на третьем – (69).