Соболев вышел на 10-е место в списке бомбардиров «Спартака» в ЧР с 32 голами. Лидирует Титов (86), Промес – второй (79)
Александр Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров в истории «Спартака» в чемпионате России.
Гол в ворота ЦСКА (2:2) стал для форварда 32-м за красно-белых в 71 матче в чемпионате России. Столько же голов, но за большее число матчей забили Робсон (102 матча) и Николай Писарев (115 игр).
Лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионатах России является Егор Титов – 86 голов. На втором месте идет Квинси Промес (79), на третьем – Роман Павлюченко (69).
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