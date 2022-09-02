Матч легенд. «Спартак» примет «Зенит». Видеотрансляция – в 19:00

примет «Зенит» в матче легенд в Москве.

Игра приурочена к матчу команд в рамках 8-го тура Мир , который состоится 4 сентября.

В первой встрече команд, накануне матча за OLIMPBET Суперкубок России (4:0), ветераны «Зенита» выиграли в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.

Матч посвящен экс-тренеру «Спартака» и сборной России Георгию Ярцеву, который ушел из жизни 15 июля в возрасте 74 лет.

На Sports.ru будет доступна видеотрансляция матча, который в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало – в 19:00 по московскому времени.

Москва,

Легенды «Спартака» – Легенды «Зенита» – 19:00

Заявка «Спартака»: Филимонов, Ребров, Хлестов, Онопко, Ещенко, Головской, Д. Комбаров, Самедов, Мелешин, Баженов, Джубанов, Бояринцев, Коновалов, Тихонов, Титов, Аленичев, Ширко, Павлюченко, Павленко.

Заявка «Зенита»: Малафеев, Окрошидзе, Анюков, Тимощук, Игонин, Цветков, Радимов, Власов, Широков, Денисов, Зырянов, Коноплев, , Быстров, Аршавин, Кержаков, Погребняк, Домингес.

Команды проведут два тайма по 40 минут, разрешены обратные замены.