«Наполи» открыл статую Марадоне – с золотой левой стопой

представил статую , игравшего в нападении итальянского клуба.

Характерной особенностью скульптуры стала золотая левая стопа.

Статуя была установлена на перед матчем «Наполи» с (4:0) в 12-м туре Серии А. Завтра Марадоне, умершему в 2020 году, исполнилось бы 62 года.

Аргентинец выступал за партенопейцев с 1984 по 1991 год, дважды став чемпионом Италии, выиграв Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.

Изображение: twitter.com/sscnapoli