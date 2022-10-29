«Наполи» открыл статую Марадоне – с золотой левой стопой
«Наполи» представил статую Диего Марадоны, игравшего в нападении итальянского клуба.
Характерной особенностью скульптуры стала золотая левая стопа.
Статуя была установлена на «Сан-Паоло» перед матчем «Наполи» с «Сассуоло» (4:0) в 12-м туре Серии А. Завтра Марадоне, умершему в 2020 году, исполнилось бы 62 года.
Аргентинец выступал за партенопейцев с 1984 по 1991 год, дважды став чемпионом Италии, выиграв Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.
Изображение: twitter.com/sscnapoli
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