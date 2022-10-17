Робер Пирес: «В Месси есть что-то особенное – немного из того, что было у Марадоны. Лео – один из лучших в истории футбола»

сравнил с .

– Кажется, что Месси вернулся на свой уровень.

– Уже не хватает слов, чтобы говорить о Месси, одном из лучших игроков в истории футбола. Но Месси – человек. То, что случилось с ним во Франции в прошлом сезоне, показало, что даже Месси требуется адаптация. Когда ты меняешь страну, сталкиваешься с новым языком, узнаешь новую модель игры, то у тебя возникнут сложности, понимаете?

Болельщики и медиа спрашивали: «Что случилось с Месси? Он уже не тот?» Это нормально. Теперь он знает, как играть во Франции, и понимает, что в этой лиге много борьбы, там сложный футбол. Он прекрасно справляется и в Лиге 1, и в Лиге чемпионов. Теперь его игра снова воодушевляет. Я и раньше понимал, что ему потребуется адаптация, но люди этого не видели.

– Выступая за «Вильярреал», вы сталкивались с Месси. Как проходила подготовка к матчам против него?

– Сыграть против него – это честь. Мне повезло встретиться и с ним, и со многими другими отличными игроками. Зидан, Роналдо, Роналдиньо... Но в Месси есть что-то большее, что-то особенное. Немного из того, что было у Диего Марадоны.

Зная, что тебе предстоит сыграть против Месси, ты задаешься вопросом: «И как же мы его остановим?»

Считаю, что такие классные футболисты, как Месси, должны играть как можно дольше, чтобы зрители могли насладиться их игрой. Когда он на поле в составе или сборной , я знаю, что в любой момент может случиться что-то прекрасное. И я люблю эту интригу и ожидание чего-то неожиданного, – сказал бывший игрок сборной Франции.