«Наполи» выиграл 12 матчей подряд и установил клубный рекорд. При Марадоне в 1986-м было 11 побед

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«Наполи» установил клубный рекорд по количеству побед подряд.

Клуб из Неаполя выиграл 14 из 16 матчей в текущем сезоне и дважды сыграл вничью.

Команда Лучано Спаллетти разгромила «Рейнджерс» (3:0) в 5-м туре группового этапа Лиге чемпионов.

В последний раз неаполитанцам не удавалось победить 31 августа – тогда была ничья с «Фиорентиной» (0:0). С тех пор у них 12 побед подряд во всех турнирах, общий счет – 36:10.

Партенопейцы тем самым побили клубный рекорд, установленный в 1986 году. Тогда клуб, за который выступал Диего Марадона, выиграл 11 раз подряд с апреля по сентябрь.

Далее «Наполи» примет «Сассуоло» в рамках Серии А – это случится 29 октября.

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