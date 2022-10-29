Медина о надежде на победу в РПЛ: «ЦСКА ее не теряет. Нам по силам побороться за первое место»

надеется, что ЦСКА поборется за победу в Мир .

В субботу ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив» (1:0). Армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. У лидирующего «Зенита» 36 баллов и игра в запасе.

«Надежда на чемпионство? Мы ее не теряем. Да, лидер сейчас от нас отдалился, но мы все время в полной уверенности, что нам по силам побороться за первое место.

Да, в последних матчах мы порой не могли материализовать наше преимущество в голы, поэтому какое‑то количество очков потеряли.

Считаю, что команда играет достаточно уверенно, хорошо создает эпизоды, необходимо продолжать поступательное движение, – сказал хавбек .