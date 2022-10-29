Медина о надежде на победу в РПЛ: «ЦСКА ее не теряет. Нам по силам побороться за первое место»
Хесус Медина надеется, что ЦСКА поборется за победу в Мир РПЛ.
В субботу ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив» (1:0). Армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. У лидирующего «Зенита» 36 баллов и игра в запасе.
«Надежда на чемпионство? Мы ее не теряем. Да, лидер сейчас от нас отдалился, но мы все время в полной уверенности, что нам по силам побороться за первое место.
Да, в последних матчах мы порой не могли материализовать наше преимущество в голы, поэтому какое‑то количество очков потеряли.
Считаю, что команда играет достаточно уверенно, хорошо создает эпизоды, необходимо продолжать поступательное движение, – сказал хавбек ЦСКА.
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