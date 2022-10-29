Гол Медины, сэйв Акинфеева, штанга Чалова, отмененный мяч и красная Ушакова: смотрите видеообзор матча «Локомотив» – ЦСКА

ЦСКА победил в гостях в дерби с (1:0) в 15-м туре Мир .

открыл счет на 22-й минуте, забив с паса . Этот гол стал победным.

выручил команду после выхода один на один на 26-й минуте.

на 69-й минуте попал в штангу со штрафного.

Гол хавбека ЦСКА Егора Ушакова на 89-й минуте с острого угла в ближний был отменен после видеопросмотра, а футболист получил желтую. На 96-й Ушаков был удален за второе предупреждение.