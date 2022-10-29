Гол Медины, сэйв Акинфеева, штанга Чалова, отмененный мяч и красная Ушакова: смотрите видеообзор матча «Локомотив» – ЦСКА
ЦСКА победил в гостях в дерби с «Локомотивом» (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ.
Хесус Медина открыл счет на 22-й минуте, забив с паса Хорхе Карраскаля. Этот гол стал победным.
Игорь Акинфеев выручил команду после выхода Константина Марадишвили один на один на 26-й минуте.
Федор Чалов на 69-й минуте попал в штангу со штрафного.
Гол хавбека ЦСКА Егора Ушакова на 89-й минуте с острого угла в ближний был отменен после видеопросмотра, а футболист получил желтую. На 96-й Ушаков был удален за второе предупреждение.
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