Гол Медины, сэйв Акинфеева, штанга Чалова, отмененный мяч и красная Ушакова: смотрите видеообзор матча «Локомотив» – ЦСКА

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Хорхе Карраскаль Федор Чалов Хесус Медина Константин Марадишвили Егор Ушаков Футбол

ЦСКА победил в гостях в дерби с «Локомотивом» (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ.

Хесус Медина открыл счет на 22-й минуте, забив с паса Хорхе Карраскаля. Этот гол стал победным.

Игорь Акинфеев выручил команду после выхода Константина Марадишвили один на один на 26-й минуте.

Федор Чалов на 69-й минуте попал в штангу со штрафного.

Гол хавбека ЦСКА Егора Ушакова на 89-й минуте с острого угла в ближний был отменен после видеопросмотра, а футболист получил желтую. На 96-й Ушаков был удален за второе предупреждение.

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