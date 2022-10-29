Сергей Веденеев: «Всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлепнул» «Зенит», но в матче с «Краснодаром», скорее всего, ничего такого не будет»

считает, что «Краснодар» не сможет обыграть «Зенит».

«Всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлепнул» «Зенит», но, скорее всего, в матче в Краснодаре ничего такого не будет. Сейчас все команды играют очень нестабильно, вот «Оренбург» забил четыре «Факелу» или «Динамо» «Химкам» – шесть.

Многие команды не имеют хорошей обороны, а защищаться всей командой не могут, пытаются играть в атакующий футбол с плохими защитниками... И в игре «Зенита» с все как раз от этого во многом зависит – будут они играть в атаку или постараются сзади «ноль» удержать. Когда «Краснодар» только зарождался, Галицкий признавался, что цель команды – атакующий стиль.

Но тогда была возможность покупать хороших легионеров, да и наших игроков несколько было хороших. А потом все перевернулось. И теперь мало ли, что вы хотите – возможностей таких уже нет. И в предстоящей игре стоит только «Краснодару» подраскрыться в обороне – они сразу на контратаках получат один-два мяча. А если быстро пропустят – получат еще и несколько быстро вдогонку», – сказал бывший защитник .

Матч «Краснодар» – «Зенит» в 15-м туре Мир состоится 30 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.