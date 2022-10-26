«Зенит» на автобусе проедет часть дороги на игру с «Краснодаром». Клуб проведет в пути 9-10 часов
«Зенит» на автобусе проедет часть дороги на матч с «Краснодаром».
Петербургский клуб доберется до Ставрополя на самолете, а оттуда на автобусе поедет в Краснодар.
Дорога в общей сложности займет у сине-бело-голубых 9-10 часов (3 часа перелет, пересадка, 5 часов на автобусе).
Матч 15-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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