«Зенит» на автобусе проедет часть дороги на игру с «Краснодаром». Клуб проведет в пути 9-10 часов

на автобусе проедет часть дороги на матч с .

Петербургский клуб доберется до Ставрополя на самолете, а оттуда на автобусе поедет в Краснодар.

Дорога в общей сложности займет у сине-бело-голубых 9-10 часов (3 часа перелет, пересадка, 5 часов на автобусе).

Матч 15-го тура Мир «Краснодар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.