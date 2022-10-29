Карпин о волевой победе над «Ахматом»: «Показали, что мужики. В «Ростове» нет упаднических настроений»
Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Ахматом».
Матч 15‑го тура Мир РПЛ завершился волевой победой «Ростова» со счетом 2:1.
– Содержанием игры доволен даже в первом тайме, несмотря на то, что проигрывали. Выходили из обороны, вываливались 5 в 4, 6 в 5, 4 в 3. Не хватало предпоследнего паса. Все на нашей половине поля было хорошо. Позиционные атаки были, подходы. Не хватало, так скажем, предпоследнего паса.
– Команда проявила характер. Радует это?
– Радует. Показали, что мужики. Ребята молодцы, у нас нет никаких упаднических настроений.
Вся общественность рассказывает, что у нас последние игры неудачные. Понятно, что в Кубке играет почти второй состав, нет смысла их брать в расчет.
Все игры разные: проиграли «Зениту», «Уралу», с «Факелом» пропустили на последней минуте с пенальти. Все делают свою работу, как и должны делать, и это приносит результат, – сказал тренер «Ростова».
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