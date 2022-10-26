У Месси и Мбаппе по 9 из 10 от L’Équipe за матч с «Маккаби» – лучшие оценки в «ПСЖ». У Неймара – 8
Лионель Месси и Килиан Мбаппе стали лучшими игроками матча «ПСЖ» с «Маккаби» (7:2).
Французская газета L’Équipe оценила игру Месси и Мбаппе, сделавших по дублю и по две голевые передачи, в 9 баллов из 10. Нападающий «ПСЖ» Неймар получил 8 баллов.
Полузащитники «ПСЖ» Фабиан Руис, Витинья, Ренату Саншеш, а также защитники Хуан Бернат, Серхио Рамос и Ашраф Хакими получили по 6 баллов. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Маркиньос получили по 5 баллов.
У Месси 9 из 10 от Le Parisien за матч с «Маккаби» – лучшая оценка в «ПСЖ». Мбаппе получил 8 баллов, Неймар – 7, Доннарумма – 4
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