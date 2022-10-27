«Владелец «Марселя» сказал мне: «Мы инвестировали в клуб 700 млн евро». Я ответил: «Вы их уничтожили, а не инвестировали». Тебас о финансах в Лиге 1

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Неймар Килиан Мбаппе деньги Футбол

Президент Ла Лиги высказался о финансовом положении клубов Лиги 1.

«Кто во Франции зарабатывает деньги на футболе? Скорее так: кто их не теряет? 

На днях я встретился с Фрэнком МакКортом, владельцем «Марселя». Он сказал мне: «Мы инвестировали в наш клуб 700 миллионов евро». Я ответил: «Нет, вы их уничтожили, а не инвестировали».

Мы оказались в ситуации с несбалансированной конкуренцией, с постоянными убытками и инфляцией заработной платы. В итоге во Франции играют три самых больших звезды этого вида спорта – Месси, Неймар и Мбаппе», – сказал Хавьер Тебас в интервью L’Equipe.  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные