«Владелец «Марселя» сказал мне: «Мы инвестировали в клуб 700 млн евро». Я ответил: «Вы их уничтожили, а не инвестировали». Тебас о финансах в Лиге 1
Президент Ла Лиги высказался о финансовом положении клубов Лиги 1.
«Кто во Франции зарабатывает деньги на футболе? Скорее так: кто их не теряет?
На днях я встретился с Фрэнком МакКортом, владельцем «Марселя». Он сказал мне: «Мы инвестировали в наш клуб 700 миллионов евро». Я ответил: «Нет, вы их уничтожили, а не инвестировали».
Мы оказались в ситуации с несбалансированной конкуренцией, с постоянными убытками и инфляцией заработной платы. В итоге во Франции играют три самых больших звезды этого вида спорта – Месси, Неймар и Мбаппе», – сказал Хавьер Тебас в интервью L’Equipe.
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