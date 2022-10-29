Женский «Зенит» выиграл чемпионат России, ЦСКА – 2-й, «Локо» – 3-й. Коровкина – лучший бомбардир, у нее 17 голов
Состоялись матчи последнего тура заключительного этапа женской Суперлиги.
В Санкт-Петербурге «Локомотив» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне, но остался на третьем месте. Для петербургского клуба результат не играл роли, поскольку он досрочно стал чемпионом. В параллельном матче ЦСКА в гостях крупно обыграл «Ростов» и завоевал серебряные медали.
«Чертаново», несмотря на проигрыш «Звезде-2005», сохранило 5-е места в таблице. «Енисей» разгромил последнюю команду Суперлиги «Рязань-ВДВ» и догнал по очкам «Звезду-2005», но уступил ей по дополнительным показателям и остался на 7-м месте.
«Краснодар» с «Рубином» сыграли вничью и также набрали одинаковое количество очков, но казанская команда оказалась ниже из-за личных встреч.
Лучшим бомбардиром Суперлиги стала нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина, на ее счету 17 мячей. Она же стала лидером системе «гол+пас», набрав 25 баллов. Победителями в гонке ассистентов стали Коровкина и форвард «Зенита» Екатерина Пантюхина – у них по 8 голевых передач.
Итоговое положение команд:
1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Локомотив»
4. «Ростов»
5. «Чертаново»
6. «Зведа-2005»
7. «Енисей»
8. «Краснодар»
9. «Рубин»
10. «Рязань-ВДВ»
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