Григорян покинул пост тренера женского ЦСКА

ушел с поста главного тренера женской команды ЦСКА.

Контракт с 56-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Григорян тренировал женский ЦСКА с 2018 по 2019 год, в сентябре 2021 года он вернулся в клуб.

Новым главным тренером ЦСКА назначен Максим Зиновьев, ранее уже возглавлявший красно-синих.

В воскресенье ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:1) на финальном этапе женской Суперлиги и за два тура до финиша идет вторым. Чемпионками досрочно стали футболистки «Зенита».