Григорян покинул пост тренера женского ЦСКА
Александр Григорян ушел с поста главного тренера женской команды ЦСКА.
Контракт с 56-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Григорян тренировал женский ЦСКА с 2018 по 2019 год, в сентябре 2021 года он вернулся в клуб.
Новым главным тренером ЦСКА назначен Максим Зиновьев, ранее уже возглавлявший красно-синих.
В воскресенье ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:1) на финальном этапе женской Суперлиги и за два тура до финиша идет вторым. Чемпионками досрочно стали футболистки «Зенита».
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