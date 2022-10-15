Гендиректор «Зенита» о чемпионстве женской команды: «За 3 года прошли путь к титулу. Будем чествовать девушек не хуже, чем мужчин»
Генеральный директор «Зенита» поздравил женскую команду с победой в чемпионате России.
Женский «Зенит» в субботу досрочно завоевал первое в истории клуба чемпионское звание.
«Поздравляю всех с победой в чемпионате! Не знаю, было ли такое в истории женского футбола, команда за три года прошла путь к чемпионству. Очко в игре с «Ростовом» далось очень тяжело, соперник играл очень самоотверженно.
Раскрою тайну: девушки не знали, что в случае ничьей станут чемпионками, они выходили на поле с мыслями о победе. На поле особой радости не увидели, а в раздевалке сейчас дым коромыслом.
Впереди нас ждет кубковый матч с ЦСКА в Санкт‑Петербурге. Будем ждать много болельщиков на этой игре. Будем чествовать девушек не хуже, чем мужскую команду «Зенита», – сказал Александр Медведев.
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