Португальская футболистка «Зенита» Диаш о России: «Был шок, что можно добираться на поезде 24 часа из одного города в другой. Огромная страна»

Португальская футболистка высказалась о России.

– Женский «Зенит» в этом сезоне не первый раз ехал на гостевой матч и обратно на поезде. Как вам такие путешествия?

– Сначала было очень непривычно. А когда впервые ехали в тот же Ростов‑на‑Дону сутки, это оказалось сродни шоку – оказывается внутри одной страны из одного города в другой можно добираться на поезде 24 часа (улыбается)!

Для моего организма это поначалу оказалось не просто. Скажу честно, процесс показался довольно утомительным. Но потом я привыкла. И лишний раз убедилась: Россия – это огромная страна.

– Как вы себя здесь чувствуете?

– Вполне могу назвать Россию своим вторым домом. Прожила здесь достаточное количество времени, чтобы привыкнуть. Об отношении с первого дня я уже говорила – это очень помогло побыстрее влиться в команду, почувствовать себя здесь хорошо.

Конечно, я скучаю по родным в Португалии. Но мы все время на связи, и в какой‑то степени они рядом со мной. Но теперь у меня есть в друзья России. Поэтому не могу пожаловаться на отсутствие поддержки здесь, – сказала Ана Диаш.