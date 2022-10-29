«Химки» не побеждают 15 матчей подряд после ухода Юрана

«Химки» не побеждают в 15 матчах подряд после ухода тренера .

Подмосковный клуб крупно уступил (1:6) в матче Мир .

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил .

С тех пор у «Химок» 12 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России).

занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 9 очков. В следующем матче команда встретится с «Оренбургом».