«Химки» не побеждают 15 матчей подряд после ухода Юрана

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Юран Николай Писарев Футбол

«Химки» не побеждают в 15 матчах подряд после ухода тренера Сергея Юрана.

Подмосковный клуб крупно уступил «Динамо» (1:6) в матче Мир РПЛ.

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.

С тех пор у «Химок» 12 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 9 очков. В следующем матче команда встретится с «Оренбургом».

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