Гогниев о матче с «Локо»: «Удаляй на 25-й минуте, другая песня бы была, игроку оторвали ногу. «Химки» полностью владели инициативой»
Спартак Гогниев прокомментировал поражение «Химок» от «Локомотива» (0:1) в матче ФОНБЕТ Кубка России.
На 24-й минуте встречи защитник «Локо» Максим Ненахов пошел в жесткий подкат против хавбека Немани Главчича, за что получил желтую карточку.
«Очень хорошая игра в нашем исполнении. Удаление должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали, шипы были в ноге. Давай красную карточку, другая игра была бы. Мы владели полностью инициативой.
Да, пенальти был, но в первом тайме удаляй, и другая песня была бы. Сказал ребятам, что они молодцы, пусть не вешают нос. Игрой доволен, результатом – нет.
Судья добавил четыре минуты, хотя он два раза смотрел ВАР.
Ребятам надо отдать должное. В такой сложной психологической ситуации выходят и правильно делают, и мы выводы делаем. Голову пеплом посыпать смысла нет. Решения арбитров рассмотрят. Это повлияло очень на результат», – сказал главный тренер «Химок».
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.
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