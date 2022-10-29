У Смолова 4 (3+1) очка в 4 последних матчах за «Динамо», у Захаряна – 5 (2+3) в 6 играх

и вновь отметились результативными действиями.

В матче 15-го тура Мир РПЛ между и «Химками» (3:0, перерыв) Смолов забил с паса Захаряна в концовке первого тайма. Хавбек владел мячом в штрафной «Химок» и хотел пробить сам, но упустил мяч, и форвард забил в пустые ворота.

На счету Федора три гола и один результативный пас в четырех последних матчах. Захарян забил два мяча и отдал три голевые передачи в шести последних играх. Арсен отметился результативным действием в третьей игре подряд.

Полную статистику Смолова можно изучить здесь. Показатели Захаряна доступны тут.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и «Динамо».

Все о 100 голах Смолова в РПЛ: чаще всего забивал Акинфееву, больше всего – при Шалимове, главный ассистент – Мамаев