«Юве» хочет подписать Депая зимой и может дать ему контракт на 7 млн евро в год. Клуб намерен усилиться, чтобы попасть в ЛЧ (Diario Sport)

«Ювентус» готов возобновить переговоры о переходе из «Барселоны».

Как пишет Diario Sport, итальянский клуб уже выразил заинтересованность в возобновлении переговоров о переходе Депая. Прошлым летом трансфер Мемфиса в «Ювентус» сорвался.

После вылета из руководство нацелено на усиление состава, которое, как считают в клубе, может позволить спасти сезон. «Ювентус» готов сделать все, чтобы попасть в топ-4 по итогам сезона.

Депай практически не играет за «Барселону» в этом сезоне. «Ювентус» хочет организовать его трансфер как можно скорее, чтобы избежать конкуренции с другими клубами.

Прошлым летом Депай требовал у «Ювентуса» контракт на 7 млн евро в год. Тогда клуб не был готов ему столько платить, однако сейчас «Ювентус» может предложить ему контракт с такой зарплатой.

В этом сезоне 28-летний нападающий сыграл 131 минуту в трех матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил один гол. Его статистику можно изучить здесь.