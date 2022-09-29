«МЮ» может подписать Депая или Гакпо зимой. Интерес к Осимхену тоже есть, но «Наполи» не хочет отпускать форварда

хочет усилить атаку в январе.

У клуба была возможность подписать нападающего прошлой зимой, и этого хотел Ральф Рангник, тогда тренировавший команду. Несмотря на это, «Ман Юнайтед» решил подождать с решением этого вопроса до лета.

В ходе минувшего трансферного окна «МЮ» так и не сумел усилить позицию центрального нападающего.

В январе «Юнайтед» будет внимательно следить за ситуацией на рынке. Клуб намерен искать возможность усилить атаку уже зимой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб сохраняет интерес к форварду . Однако итальянцы не намерены продавать 23-летнего нападающего предстоящей зимой и запросят за него как минимум 100 млн евро.

«МЮ» может рассмотреть возможность приглашения форварда «Барселоны» , который уже выступал за клуб с 2015 по 2017 год. Сейчас футболист сконцентрирован на проекте «Барселоны». Его контракт с клубом действует до лета, поэтому зимой «Барса» может расстаться с ним, если получит предложение.

«Юнайтед» еще летом думал о приглашении Депая, но тогда он не был приоритетом клуба. Пока «МЮ» не работает над его переходом. В клубе просто понимают, что возможность подписать его зимой появится.

Кроме того, в январе «МЮ» может усилить атаку вингером ПСВ Коди Гакпо. У клуба хорошие отношения с агентами Гакпо, так как они представляют интересы тренера команды Эрика тен Хага. Но пока «МЮ» не работает над трансфером этого футболиста.