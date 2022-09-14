Златан Ибрагимович: «Закончу карьеру, если увижу игрока сильнее меня. Но я его еще не видел»

не планирует заканчивать карьеру.

В конце мая 40-летний нападающий «Милана» перенес операцию на колене, из-за которой пропустит еще как минимум 3-4 месяца.

О возвращении на поле

«Конечно, вы увидите это. Когда я вернусь, меня услышат, можете на это рассчитывать. Я сделаю это с яростью».

О завершении карьеры

«Если я увижу игрока сильнее меня, я закончу. Но я его еще не видел...»

О борьбе за скудетто в этом сезоне

«Да, мы стали даже сильнее, чем в прошлом году.

В целом мы стали лучшей командой, мы укрепились во время летнего трансферного окна после чемпионства, и теперь у нас больше вариантов на скамейке запасных.

Нравится ли мне ? Это очевидно. Если бы мне он не нравился, меня бы здесь не было».

О де Кетеларе

«Де Кетеларе – топ, я так и говорю. Просто нужно дать ему немного времени, чтобы он вырос», – сказал Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.