Златан Ибрагимович: «Закончу карьеру, если увижу игрока сильнее меня. Но я его еще не видел»

Златан Ибрагимович не планирует заканчивать карьеру.
В конце мая 40-летний нападающий «Милана» перенес операцию на колене, из-за которой пропустит еще как минимум 3-4 месяца.
О возвращении на поле
«Конечно, вы увидите это. Когда я вернусь, меня услышат, можете на это рассчитывать. Я сделаю это с яростью».
О завершении карьеры
«Если я увижу игрока сильнее меня, я закончу. Но я его еще не видел...»
О борьбе за скудетто в этом сезоне
«Да, мы стали даже сильнее, чем в прошлом году.
В целом мы стали лучшей командой, мы укрепились во время летнего трансферного окна после чемпионства, и теперь у нас больше вариантов на скамейке запасных.
Нравится ли мне «Милан»? Это очевидно. Если бы мне он не нравился, меня бы здесь не было».
О де Кетеларе
«Де Кетеларе – топ, я так и говорю. Просто нужно дать ему немного времени, чтобы он вырос», – сказал Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.