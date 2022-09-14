Златан Ибрагимович: «Закончу карьеру, если увижу игрока сильнее меня. Но я его еще не видел»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Шарль де Кетеларе Футбол

Златан Ибрагимович не планирует заканчивать карьеру. 

В конце мая 40-летний нападающий «Милана» перенес операцию на колене, из-за которой пропустит еще как минимум 3-4 месяца. 

О возвращении на поле

«Конечно, вы увидите это. Когда я вернусь, меня услышат, можете на это рассчитывать. Я сделаю это с яростью».

О завершении карьеры 

«Если я увижу игрока сильнее меня, я закончу. Но я его еще не видел...»

О борьбе за скудетто в этом сезоне

«Да, мы стали даже сильнее, чем в прошлом году.

В целом мы стали лучшей командой, мы укрепились во время летнего трансферного окна после чемпионства, и теперь у нас больше вариантов на скамейке запасных.

Нравится ли мне «Милан»? Это очевидно. Если бы мне он не нравился, меня бы здесь не было».

О де Кетеларе 

«Де Кетеларе – топ, я так и говорю. Просто нужно дать ему немного времени, чтобы он вырос», – сказал Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.

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