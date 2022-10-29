Юрген Клопп: «Ливерпуль» будет другим после ЧМ-2022»

ждет, что «Ливерпуль» будет показывать другие результаты после .

Сейчас команда занимает 8-е место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 12 очков.

– После чемпионата мира «Ливерпуль» будет другим – мы будем тренироваться, к нам вернутся травмированные. Но все зависит и от того, в каком состоянии игроки приедут с чемпионата мира. Я понятия не имею.

Если они все вернутся с чемпионата мира здоровыми... Если они рано вылетят, получат паузу, а потом будут тренироваться с нами на протяжении трех с половиной недель, то это будет просто великолепно! Но здесь слишком много «если». Сейчас меня не интересует, каким будет «Ливерпуль» после чемпионата мира. Меня волнует только завтрашний день.

– Чувствуете ли вы, что игроки уже сейчас начинают думать о чемпионате мира и берегут себя?

– Обычно чемпионат мира проходит летом, как и крупные финалы. Так что если ты участвуешь в финале... Перед этим финалом нет игроков, которые думают о предстоящем чемпионате мира. Они просто хотят выиграть этот финал.

А если последний тур решает, попадете ли вы в Лигу чемпионов или сохраните ли прописку в высшем дивизионе, то ни один игрок, которого я знаю или когда-либо встречал, не будет думать, что нужно действовать осторожнее. Потому что футболисты, которых я знаю, и наши игроки, конечно, в их числе, на тысячу процентов отдаются команде.

Но когда журналисты постоянно об этом спрашивают, такой процесс может начаться. Это нормально. Я не говорю, что это окажет важнейшее влияние, но из-за таких вещей об этом можно начать думать, – сказал тренер .

Сегодня «Ливерпуль» дома сыграет с «Лидсом» в рамках 14-го тура . Sports.ru проведет текстовую-онлайн трансляцию этой игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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