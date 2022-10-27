Клопп о 3:0: «Ливерпулю» пришлось подстраиваться, «Аякс» – хорошая и уверенная в себе команда»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матча с «Аяксом» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Начиная с определенного момента они провели превосходные полчаса, оказывали серьезное давление и действовали по-настоящему здорово. Нам пришлось яростно защищаться.

Мы забили выдающийся гол, хорошо начали второй тайм и контролировали оставшуюся часть матча.

Нам пришлось немного поменять тактику. «Аякс» – очень хорошая команда, уверенная в своих силах, так что приходится подстраиваться. Мы именно так и сделали – и все получилось.

Нуньес провел хороший матч, помог нам в защите и отдавался игре», – сказал Клопп BT Sport.

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