Клопп о 3:0: «Ливерпулю» пришлось подстраиваться, «Аякс» – хорошая и уверенная в себе команда»

Главный тренер подвел итог матча с «Аяксом» (3:0) в .

«Начиная с определенного момента они провели превосходные полчаса, оказывали серьезное давление и действовали по-настоящему здорово. Нам пришлось яростно защищаться.

Мы забили выдающийся гол, хорошо начали второй тайм и контролировали оставшуюся часть матча.

Нам пришлось немного поменять тактику. – очень хорошая команда, уверенная в своих силах, так что приходится подстраиваться. Мы именно так и сделали – и все получилось.

Нуньес провел хороший матч, помог нам в защите и отдавался игре», – сказал Клопп BT Sport.